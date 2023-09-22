Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İç Anadolu Bölge Toplantısı, 13 ayrı ilden 67 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yöneticisi ve sanayicisinin katılımıyla Kayseri’de yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

OSB’ler arası iş birliğinin geliştirilmesi, problemler ve çözüm önerilerine dair güncel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Niğde Valisi Cahit Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB yöneticileri ve sanayiciler katıldı.

Görevlerinin sanayicinin Kayseri’de yaşadığı sıkıntılardan dolayı önünü açmak olduğunu belirten Vali Çiçek, “Sorunların bir kısmını başkanlarımızdan öğrendik. Sanayi Bakan Yardımcımızın tavsiyeleri de bizim için anlamlı. Sanayicilerimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd. Oruç Baba İnan’da yaptığı konuşmada, “Bizim öncelikli hedefimiz sanayi alanlarını iki katına çıkarmak. Bunu yapmak için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. 2024 sonuna kadar sanayi alanları mastır planlarını bitireceğiz. Bugünden itibaren inşallah çalışacağız ve Kayseri’nin sanayi alanı talepleri için elimizden geleni yapacağız.” dedi

OSBÜK Başkanı Memiş de “Elbette 81 ilimizdeki tüm organize sanayi bölgelerimizin sorunu bizim sorunumuz, heyecanı bizim heyecanımız, talebi de bizim talebimiz. Ben bölgemizi bir üretim merkezi haline getiren, 13 şehrimizdeki tüm OSB başkanlarını, yönetimlerini, katılımcı sanayicilerimize kesintisiz hizmet verebilmek için ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden çalışan Bölge Müdürlerimizi tebrik ediyor, hepsine teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Toplantı, sanayicilerin sorunları, talepleri ve isteklerini iletmelerinin ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.