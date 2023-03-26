Her türlü su ihtiyacının giderilmesi için çalışma yapan Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) kurulumu devam eden konteyner kentlerin alt yapısını inşa ederken gerekli bakım ve onarımlarından yapılmasını sağlıyor.ORDU (İGFA) - Depremin ilk gününden itibaren tüm ekip ve ekipmanları ile deprem bölgelerine giden Ordu Büyükşehir Belediyesi; arama-kurtarma, yemek ihtiyacı giderme, gelen yardımları ulaştırma gibi büyük bir görev üstlenirken bölgedeki çalışmalarına birçok alanda aralıksız sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR TÜM EKİPLERİ İLE YARALARI SARIYOR

Ramazan ayının girmesi ile bölgede yürüttüğü sosyal yönlü çalışmalarla bir nebzede olsa yüzleri güldüren Büyükşehir Belediyesi, kurulumu yapılan konteyner kentlerde alt yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. OSKİ ise bölgede yaşanan su sorununa çözüm olmak için bir yandan da su tankeri ile destek veriyor.

KONTEYNER KENTLERİN ALT YAPISI OSKİ’YE EMANET

Su sorunlarının giderilmesine katkı veren bakım ve onarımları yapan OSKİ şimdi ise kurulumları devam eden konteyner kentlerin alt yapısını inşa ediyor. Ekipler, konteynerin su tesisatları ile kanalizasyon çalışmalarını gerçekleştirerek vatandaşların bu alanları yerleşmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kurulumu yapılan konteyner kentlerde de ve hali hazırdaki çadır kentlerde de görevde olan OSKİ, yaşanan su arızaların giderilmesi için bakım ve onarım çalışmalarına da ihmal etmiyor.