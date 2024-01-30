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türkiye Basketbol Federasyonu ve Solakoğlu Ailesi tarafından düzenlenen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü"nün sahibi EnerjiSA Üretim oldu.ANKARA (İGFA) - Türk basketboluna uzun yıllar her alanda hizmet etmiş federasyon eski başkanlarından Osman Solakoğlu'nun anısını basketbola ve topluma faydalı olacak şekilde yaşatmak hedefiyle Türkiye Basketbol Federasyonu ve Solakoğlu Ailesi tarafından düzenlenen "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü"nün bu yılki sahibi EnerjiSA Üretim oldu.

29 Ocak Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda toplanan seçici kurul üyeleri, başvuruda bulunan ve ödül niteliklerine sahip adaylar arasından; EnerjiSA Üretim ödüle layık gördü. ÖDÜL TÖRENİ 11 ŞUBAT PAZAR GÜNÜ Ödüle hak kazanan EnerjiSA Üretim, 11 Şubat Pazar günü saat 13.00’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda Galatasaray Ekmas ile Anadolu Efes arasında oynanacak karşılaşmada düzenlenecek törende, bir şilt ile onurlandırılacak.

11 Şubat Pazar günü saat 10.30’da Osman Solakoğlu, Feriköy'deki mezarının başında anılacak.