Bursa'da Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği bu yıl coğrafi işaret belgesi ile şenlendi.İZMİR (İGFA) - Her yıl Osmancık üzümünü daha geniş kitlelere tanıtmak ve katma değerini arttırmak amacıyla düzenlenen şenlikte Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Osmancık üzümünün patent alma sürecinin tamamlandığı müjdesini verdi.

Osmancık üzümü Türkiye’de sadece bir köye özgü olarak tescillenen bir ürün olması açısından da önem taşıyor.

Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği Çiftçi Buluşması ile başladı. Çiftçi Buluşması’nda küresel iklim değişikliğinin üretim üzerindeki etkisine vurgu yapan Başkan Ceritoğlu Sengel, üreticilerle birlikte şenliğin yapılmasına karar verdiklerini belirtti. Osmancık Üzüm Şenliği’ni patent müjdesiyle düzenlediklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel; “2020 yılından bu yana ciddi efor sarf ediyoruz. En sonunda gururla söylemek gerekir ki, Türkiye'de belki de bir ilk, bir köyün özelinde Gökçealan, Osmancık üzümümüzün coğrafi işaretini aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

ÜRETİM İÇİN DİRENİŞ ÇAĞRISI

Çiftçi Buluşması’nda tarımsal üretimin devamı için toprağın korunmasına dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel; iki yıl önce Havutçulu’da JES yapılmaması için açılan davanın çevredeki tarımsal üretime zarar verecek olması sebebiyle üretici lehine sonuçlanmasına karşın Havutçulu’da ÇED Raporu için ilgili şirketin yeni bir başvuru yaptığını belirterek; “Şimdi hepimiz bir şenlik için buradayız. Üretim için buradayız. Gıda güvenliği için buradayız. Sağlıklı ürünler üretilsin diye bir aradayız. Çiftçimiz de kazansın diye bir aradayız. Herkesi sanki şenlik olurmuşçasına bizi takip ederek direnişimize destek olmaya davet ediyorum” dedi.

AKADEMİSYENLERDEN “YEREL ÜRÜNLERE SAHİP ÇIKIN” ÇAĞRISI

Çiftçi Buluşmasında konuşan Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen; coğrafi işaret belgesiyle Osmancık üzümü üreticisi olmanın sorumluluğunun arttığını belirterek; “Bundan sonra budamadan hasada kadar olan süreçte bazı şeyleri birlikte yürüteceğiz. Osmancık üzümünün bu bölgede daha iyi bir şekilde üretmek, katma değerini arttırmak için birtakım çalışmalar yapacağız” dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan coğrafi işaretin Osmancık üzümünün rekabet gücünü arttıracağını belirterek; “Her zaman için kendi yöresel ürünlerinize, yerel çeşitlerinize sahip çıkın. Verim ve kaliteyi arttırmak için ilgili paydaşlar ve ilçe tarım müdürlüklerinin yanı sıra üniversite olarak bizler de üreticilerimize teknik olarak destek vermeye hazırız” dedi.