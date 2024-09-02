Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Edirne yarı Maratonu’na, Yasin Avcı önderliğinde giden Bursa koşu takımı, Osmangazi Belediyesi adına koşarak şampiyon oldu. EDİRNE (İGFA) - Koşunun takım kaptanı ve Bursa Maraton Başkanı olan Yasin Avcı, Uluslararası Edirne Yarı Maratonu’na özel hazırlandıklarını kaydetti.

18 kişiyle Edirne’ye gitmelerine rağmen, 1’i takımlar şampiyonluk, 8’i de kategori kupası olmak üzere toplamda 9 kupa ile Bursa’ya döndüklerini kaydeden Başkan Avcı, “Osmangazi Belediyesi adına koşmaktan gurur duyduk.

Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın Bey'e, Spor Müdürümüz Fatih Karayılan Bey’e ve Spordan Sorumlu Meclis Üyemiz Bakır Taşer Bey’e kupa ile döneceğimize dair söz vermiştik, sözümüzü tuttuk.

Maraton dalında Osmangazi Belediyemize tarihinin ilk takımlar kupası kazandırdığımız için mutluyuz gururluyuz. Bundan sonra da Osmangazi Belediyemiz adına koşmaktan her zaman gurur ve sevinç duyacağız” ifadelerini kullandı.