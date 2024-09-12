Çocuklara ve gençlere yönelik projeleriyle fark yaratan Osmangazi Belediyesi, Gençlik Orkestrası ve Korosu kuruyor. 12-17 yaş arası gençlerden oluşacak olan koro için son başvuru tarihi 30 Eylül 2024 olarak belirlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, müziğe gönül vermiş olan gençleri, Gençlik Orkestrası ve Korosu çatısı altında buluşturuyor. Sesine ve enstrüman çalma yeteneğine güvenen Osmangazili müzikseverlerin, Gençlik Orkestrası ve Korosu’na girebilmek için 30 Eylül 2024 tarihine kadar www.osmangazi.bel.tr adresinden başvuru yapması gerekiyor. 05 Kasım 2024 tarihinde Ördekli Kültür Merkezi’nde yapılacak olan deneme derslerinin ardından Gençlik Orkestrası ve Korosu’na girmeye hak kazanan genç müzisyenler, Şef Nergis Dinç Yavuz tarafından eğitim görecek. Koro ve orkestra üyeleri, verilen eğitim ve çalışmaların ardından Osmangazi Belediyesi etkinliklerinde sahne alarak sanatlarını sergileme şansına kavuşacak.

Kaynak: igf