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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85’inci yılında Osmangazi Belediyesi’nde düzenlenen törenle anıldı.BURSA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Osmangazi Belediyesi personeli tarafından da anıldı.

Saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte belediye binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Belediye binasının yanı sıra Zabıta Müdürlüğü ve diğer hizmet birimlerindeki personel deAtatürk’ü saygıyla anarken, bayraklar yarıya indirildi.