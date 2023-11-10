Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85’inci yılında Osmangazi Belediyesi’nde düzenlenen törenle anıldı.BURSA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Osmangazi Belediyesi personeli tarafından da anıldı.

Saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte belediye binası önündeki alana çıkan belediye personeli, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Atatürk 10 Kasım’da Mardin semalarında Atatürk 10 Kasım’da Mardin semalarında

Belediye binasının yanı sıra Zabıta Müdürlüğü ve diğer hizmet birimlerindeki personel deAtatürk’ü saygıyla anarken, bayraklar yarıya indirildi.