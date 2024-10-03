Osmangazi Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen Oda Orkestrası Klasik Esintiler konseri ile dinleyiciler adeta müzik ziyafeti çekti. Oda Orkestrası Klasik Esintiler konseri, her hafta Çarşamba günü düzenlenmeye devam edecek.BURSA (İGFA) - Osmangazili Belediyesi, Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlediği Oda Orkestrası Klasik Esintiler konseri ile sanatseverleri çoksesli müziğin en incelikli türü olan oda müziği ile buluşturdu. Keman sanatçıları Sıla Arsever ve Rasim Yokuş, piyano sanatçısı Mehmet Bütün, gitar sanatçısı Salthan Uğur ve viyolonsel sanatçısı Harun Yılmaz, batı müziğinin seçkin örneklerini çalarak, sanatseverlere doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konser, uzun süre devam eden alkışların ardından son buldu.

Birbirinden güzel eserlerin icra edildiği Oda Orkestrası Klasik Esintiler konseri, her hafta Çarşamba günü Osmangazili sanatseverler ile buluşacak.