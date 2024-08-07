Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan 'Gündem Özel' programının bu haftaki konuğu Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın oldu.BURSA (İGFA) - Herkes Duysun TV ekranlarında Aylin Tekir moderatörlüğünde, Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi ile Gazeteci Yazar Mesut Demir eşliğinde yayınlanan 'Gündem Özel' programına bu hafta Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın konuk oldu.

Osmangazi bölgesindeki vatandaşları ve esnafı sürekli ziyaret ettiklerini belirten Başkan Aydın, sıkıntılı yerleri gezip, çözüm üretmek için uğraştıklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi’nin gelecek vizyonu hakkında da açıklamalarda bulunan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Osmangazi Bursa'nın kalbidir. Tarih, kültür, geçmiş her şey Osmangazi'de. Ancak ne var ki sahip olduğumuz bu kültürel mirasın yeteri kadar tanıtımı yapılamamış. Kültürel mirası ayaklandırmak, bu elbette bir vizyon projedir. Çok zaman alabilir. Hemen 3-5 yıl da bitecek bir iş değildir ama biz o 'Old City' dediğimiz vizyonla, insanların buraya geldiğinde gidebileceği kafeteryası, lokantası, butik oteli, yöresel lezzetleri, danışık gecesi, gezek geceleriyle, burada konaklayıp tarihi kültürü görüp aynı zaman da da lezzetlerini deneyimleyebileceği bir alan yaratmayı hedefliyoruz. En fazla öncelik verdiğimiz konu bu."

Herhangi bir mega, imza ya da devasa projeye sahip olmadıklarını söyleyen Başkan Aydın, "Biz her şeyden önce anlayış geliştirmeyi önemli bulduk. Bir vatandaşı önceleyen, insanların sıkıntılarında onlarla birlikte çözüm üreten, şeffaf, demokratik bir süreç getirmek, birinci projemiz bu." dedi.