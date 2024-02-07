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Türkiye Tenis Federasyonunun 29 Ocak-3 Şubat 2024 tarihleri arasında Düzce ve 22-27 Ocak tarihlerinde ise İstanbul’da düzenlediği 8-9 ve 10 yaş Kış Kupasına katılan Osmangazi Belediyespor Kulübü Tenis Takımı sporcuları 2 şampiyonlukla döndü.

BURSA (İGFA) -Düzce’de düzenlenen müsabakalarda 9 yaş kategorisinde Muhammed Yahya Koç ve Furkan Faris 3’üncü, Azra Özyardımcı ise 4’üncü olmayı başardı. Çiftler kategorisinde ise Azra Özyardımcı, birincilik elde etti. İstanbul’da düzenlenen müsabakalarda ise Fatih Erdem Çağlar çeyrek final, Irmak Özdemir, yarı final, oynarken Ada Türkyılmaz ise final müsabakasını kazanarak 10 yaş kış kupasında şampiyon oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dereceye giren sporcuları tebrik etti.