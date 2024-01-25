Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmangazi Belediyesi, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkarak çirkin görüntülerin önüne geçiyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki metruk binaları yıkarak mahalleleri daha güvenli hale getiriyor. Vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit ediliyor ve hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından işleme alınıyor. Belediye ekipleri, Küplüpınar Mahallesi 6. Döner Sokak’ta bulunan ve risk oluşturan metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirdi. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki metruk binaları yıkarak mahalleleri daha güvenli hale getiriyor. Vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit ediliyor ve hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından işleme alınıyor. Belediye ekipleri, Küplüpınar Mahallesi 6. Döner Sokak’ta bulunan ve risk oluşturan metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirdi. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi.