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Bursa'da düzenlediği turnuvalarla personelin moralvemotivasyonunu yüksek tutan Osmangazi Belediyesi, masa tenisi turnuvasında personeli bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Dikkaldırım Spor Salonu’nda düzenlenen masa tenisi turnuvasına 35 personel katıldı.

Erkekler ve bayanlar kategorisinde düzenlenen turnuvada erkekler kategorisinde tem rakiplerini geride bırakan Erdem Şay birinci, Yavuz Sezen ikinci, Celalettin Altuntaş üçüncü oldu. Bayanlarda ise Birinci Münevver Arifoğlu, ikinci Adanur Kayacı, üçüncü ise Dilek Şenoldu.

Masa tenisi turnuvasında dereceye giren personele Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Binbaşıtarafından hediyeler verildi.