Bursa'da Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programı çerçevesinde personele yönelik ‘Ramazan’da Beslenme’ konulu seminer düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitimde Diyetisyen Saliha Arif, personellere Ramazan Ayı’nda su tüketimi, iftar menüsü, sahurda yenilmesi gerekenler ve israfı azaltmaya yönelik önemli bilgiler verdi. Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmenin önemine değinen Arif, “Ramazan’da almamız gereken karbonhidrat, yağ, protein ve mineral oranları aynı miktarda olmalıdır. Çünkü uzun süre aç kalınacağı için sahurda daha çok yemek yenilmekte, bu durum da bir takım sağlık sorununu beraberinde getirmektedir. Ancak doğru bir beslenme tarzı ve doğru planlanmış egzersizlerle metabolizmanın yavaşlamasını engelleyebiliriz” dedi.

Beslenmeye dikkat edilmediği takdirde Ramazan Ayı’nda kilo alınabileceğini söyleyen Diyetisyen Saliha Arif, “Sahur, insanları oruca hazırlayan en önemli öğündür. Bu yüzden mutlaka atlanmamalıdır. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, aralıklı ve her defasında küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçınarak, iyice çiğneyerek tüketin. Yağlı ve çok baharatlı yiyeceklerden uzak durun. Çünkü bunlar daha fazla susamaya neden olacaktır. Orucu, suyla veya tuzsuz peynir, hurma gibi iftariyeliklerle açmak daha sağlıklı bir seçenektir. Ana yemeğe geçmeden 1 kase çorba içip 15-20 dakika beklenmelidir. Bunlara dikkat etmediğimiz sürece Ramazan’da kilo almamız kaçınılmaz olur” diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat süren seminer sonunda Diyetiysen Saliha Arif, bayramda tatlı tüketimine dikkat edilmesi konusunda da uyarılarda bulundu.