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Osmangazi Belediyesi kurduğu güneş enerjisi santralleriyle tükettiği enerjinin 4’te birini kurduğu yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin 2022 yılında faaliyete geçirdiği Veysel Karani Güneş Enerji Santrali, kurulduğu günden bu yana 1.907.440 kwh elektrik enerjisi üretti. Tesisin ürettiği temiz enerji sayesinde 839.273,6 kg karbondioksitin doğaya salınımı engellenirken çevresinin kirlenmesi önlenmiş oldu. 2023 yılında tam kapasiteyle çalışan güneş enerji santrali sayesinde Osmangazi Belediyesi, tükettiği enerjinin 4’te 1’ini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi başardı. Yaptığı bu çevreci projeyle herkesin takdirini kazanan Osmangazi Belediyesi, gözünü cumhurbaşkanlığının açıkladığı ‘2053 net 0 emisyon’ hedefine çevirdi.