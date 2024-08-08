Osmangazi Belediyesi, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Emek Yetenek Evi’nde açtığı kurs ve atölyeler ile çocukların yetenek ve becerilerini keşfetmesini sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çocukların yaz tatilinde eğlenmesi, iletişim ve etkileşim içinde olması, bilişsel becerilerinin gelişmesi, farklı ilgi alanları hakkında farkındalık kazanması için birçok alanda kurs ve atölyeler açtı. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Emek Yetenek Evi’nde açılan matematik, okuma, oyun masal, ritim, stem atölyelerine katılan 78 öğrenci, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alırken, 155 öğrencinin tercihi ise akıl, zeka, strateji gitar, mental aritmetik ve drama kursları oldu. Ayrıca gelişim çağındaki çocuklar için açılan Gündelik Yaşam Becerileri Atölyesi’ne katılan öğrenciler ise dikiş dikme, kıyafet katlama, dolap içi düzenleme, çamaşır asma, ütü yapma, nevresim değiştirme, yatak toplama, basit yemekler yapma, sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı edinme ve adabı öğrenme gibi konularda eğitim alarak hayata hazırlanıyor. Ayrıca yaz kursları ve atölyelerine katılan çocuklar için Çarşamba ve Cuma günleri de Bursa turu düzenleniyor. Macera Park ve Sukaypark’a götürülen çocukların, eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor. Çift katlı otobüsle Bursa turu atan çocuklar, piknik yaparak keyifli bir yaz tatili geçiriyor.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ve Emek Yetenek Evi’nde düzenlenen kurslar ve atölyeler, çocuklar kadar velileri de mutlu ediyor. Çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdiklerini belirten aileler, “Osmangazi Belediyesi, çocuklarımız için dolu dolu etkinliklerin olduğu kurslar ve atölyeler düzenlendi. Gerek atölye çalışmaları, gerekse dışarıda yapılan geziler, çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceliydi. Çocuklarımız kurslara çok istekli gitti ve her günün sonunda çok mutlu bir şekilde eve döndü. Bu kursların yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.