Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları bünyesinde gerçekleştirilen judo ve taekwondo kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın elinden aldı.BURSA (İGFA) - Farklı branşlarla çocukları ve gençleri sporla buluşturan Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları bünyesinde açılan judo ve taekwondo kurslarının birinci ve ikinci dönemine katılan çocuklar için sertifika töreni düzenlendi. 7-14 yaş aralığında çocuklara yönelik düzenlenen yaz spor okullarının taekwondo branşına 66, judo branşına ise 27 olmak üzere toplam 93 öğrenci katılım sağladı. Deneyimli antrenörler eşliğinde 6 hafta süresince verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan çocuklar için Dikkaldırım Spor Salonu’nda sertifika töreni düzenlendi. Küçük ve genç sporcular, sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın elinden aldı.

“ÇOCUKLARIMIZI BİRÇOK SPOR BRANŞI İLE TANIŞTIRIYORUZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sertifika töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Düzenlemiş olduğumuz Yaz Spor Okulları ile çocuklarımızın birçok farklı spor branşı ile tanışmasını sağlıyoruz. Çocuklarımızın spor yapmayı hayatlarının bir parçası haline getirmesi, gelecekleri adına son derece önem taşıyor. Bunun bilinciyle çocuklarımızı spor yapmaya yönlendirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, eğitim ve iş hayatlarında başarılı olmaları için spor yapmaları olmazsa olmazdır. Judo ve taekwondo kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmasın ardından Başkan Aydın, yaz spor okullarına katılan genç judo ve taekwondoculara sertifikalarını takdim etti. Başkan Aydın, judo spor sanatında kullanılan ‘judogi’ adlı kıyafeti giyerek selamladığı genç sporcular ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan da, sertifika töreninde Başkan Aydın’a eşlik etti.

Sertifika töreninin ardından Osmangazi Belediyespor Kulübü’nün milli taekwondocuları Melike Ağralı, Mihriban Ağralı ve Şevval Melek Kanbur, kısa bir gösteri yaptı. Milli sporcuların gösterisine sertifikalarını alan genç judo ve taekwondocular da eşlik etti.