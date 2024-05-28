Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından seçim döneminde duyurulan ‘Osmangazi’nin Mahallelerine Kreş’ projesi kapsamında Hamitler Mahallesi’nde inşa edilecek olan ilk kreşin temeli 30 Mayıs Perşembe günü atılıyor.BURSA (İGFA) - Seçim döneminde Osmangazi’nin birçok noktasına kreş inşa edeceklerini açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve başlamasının üzerinden henüz iki ay bile geçmeden bu vaadini yerine getirmek adına kolları sıvadı. Hamitler Mahallesi’nde mülkiyeti Osmangazi Belediyesi’ne ait arazi üzerine hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla inşa edilecek kreş için ilk kazma 30 Mayıs Perşembe günü vuruluyor. 80 öğrenci kapasitesine sahip kreş, çocuklara çağdaş ve nitelikli bir eğitim imkanı sunacak.

AYDIN: “BELEDİYE KASASINDAN BİR KURUŞ DAHİ ÇIKMAYACAK”

Seçim döneminde Osmangazi halkına verdikleri sözleri bir bir yerine getireceklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Seçim döneminde vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz sözler var. Bu sözlerden bir tanesi de Osmangazi’nin birçok noktasına kreşler inşa etmekle ilgili. Bu sözümü yerine getirmek adına ilk kazmamızı vuruyoruz. Teknik olarak 0-36 aylık bakım merkezlerine kreş, büyüklerine gündüz bakım evi deniliyor. Gündüz bakım evi adı altında inşa edeceğimiz ilk kreşimizin temelini Hamitler Mahallesi’nde atacağız. İnşa etmeyi planladığımız diğer kreşler için de yer tespitlerimizi yaptık. Bu kreşlerimizi de hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile inşa edeceğiz. Belediye kasasından bir kuruş dahi para çıkmadan bu projeleri hayata geçireceğiz. İlk kreşimizin inşaatını iki üç ay içerisinde tamamlayarak, çocuklarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz” dedi.