Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri, başta Uludağ yamaçları olmak üzere kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.BURSA (İGFA) - Mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte Osmangazi Belediyesi’ne bağlı ekipler, şehrin yüksek bölgelerinde yolların kapanmaması için sahadaki yerini aldı.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kar yağışının etkili olduğu Uludağ bölgesindeki mahallelerin yollarının ulaşıma kapanmaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar yağışının olduğu Süleymaniye, Bağlı, Tuzaklı,Soğukpınar, Kirazlı gibi Uludağ yamaçlarında bulunan mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren ekipler, buzlanmaya karşı da solüsyon döktü.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.