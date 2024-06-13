Osmangazi Belediyesi tarafından Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlıkları yakalamak için kurulan Kurban Yakalama Timi, göreve hazır. Eğitimlerini tamamlayan ekip, kaçan büyükbaş hayvanları sakinleştirici iğne ile zarar görmeden yakalayarak sahibine teslim edecek.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelden oluşan Kurban Yakalama Timi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların hizmetinde olacak. Eğitimli ve donanımlı 10 kişilik ekipten oluşan tim, Veysel Karani ve Geçit mahallelerinde kurulan kurban pazarlarının yanı sıra ilçe genelinde görev yapacak. Kaçan hayvanların kolaylıkla yakalayabilmek adına, uyuşturucu iğne dozajı, havalı tabanca ve halat kullanımıyla ilgili eğitimleri alan ekip, hazırlıklarını tamamladı. Hayvana nasıl yaklaşılır, ne kadar mesafede durulur ve hayvana zarar vermeden nasıl yakalanır gibi konularda da eğitimli olan ekip, bayram boyunca Osmangazililerin yardımına koşacak. Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde Osmangazi Belediyesi’nin 444 16 01 ve 241 41 05 numaralı telefonları arayarak yardım alabilecek.

Osmangazi Belediyesi olarak kurban bayramında vatandaşların rahat etmesi için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, “Osmangazi ilçesinde kurulan 2 kurban pazarı ve ilçesinin tamamında hizmet verecek Kurban Yakalama Timi oluşturduk. Gelen ihbarlar değerlendirilerek kaçan kurbanlıklar yakalanacak.

10 kişilik ekipten oluşan kurban yakalama timin içerisinde 3 tane veteriner hekim de yer alıyor. Arife günü ve Kurban Bayramı boyunca yakalama timi vatandaşların hizmetinde olacak. Geceleri kaçan hayvanlar için de ekiplerimiz mevcut olacak. Yurttaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.