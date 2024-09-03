Osmangazi Belediyesi, hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike arz eden metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Son olarak Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan bir metruk binayı daha yıkan Osmangazi Belediyesi’nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği metruk bina yıkımı sayısı ise 50’yi geçti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çevre ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturan ve kötü maksatlarla kullanıldığı tespit edilen metruk binaları tek tek yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda durum tespiti yapılan metruk binalar, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Belediye ekipleri son olarak Namık Kemal Mahallesi’nde yer alan metruk binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk bina, iş makinesi ile yıkıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi. Vatandaşlar, metruk binanın yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallelerinin daha güvenli hale geldiğini söyledi

Belediye yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.