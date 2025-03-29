Osmangazi Belediyesi’nin ilçenin farklı noktalarında kurduğu iftar sofraları ve Ramazan Sokağı etkinlikleri ile Osmangazi’de Ramazan ayının maneviyatı bir başka güzel yaşandı.BURSA (İGFA) - Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan, Osmangazi’de dolu dolu yaşandı. Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdiği mahalle ve ev iftarlarının yanı sıra Ramazan Sokağı’nda düzenlenen çeşitli etkinlikler ile binlerce vatandaşın gönlüne dokundu. Ramazan’ın başladığı günden itibaren Osmangazi Meydanı Kent Lokantası, Soğanlı Kültür Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi, Bağlarbaşı Taziye Evi, Eskici Mehmed Dede Aşevi, Somuncu Baba Evi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde iftar sofraları kuran Osmangazi Belediyesi, her gün 2700 kişiyi aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğuna ortak etti. Öte yandan, her akşam farklı bir mahallede kurulan binlerce kişilik iftar sofraları ile Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu, tüm ilçeye yayıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinde kurulan gönül sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmanın huzurunu yaşadı. Yoğun katılımın olduğu iftar sofralarında, vatandaşlara özenle hazırlanan yemekler ikram edilirken, Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ruhu da hissedildi.

Başkan Aydın gönül sofralarına konuk oldu

Ramazan bereketini vatandaşlar ile birlikte yaşamak için hassasiyet gösteren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan ayının ilk gününden itibaren ev ve mahalle iftarlarında Osmangazililer ile bir araya geldi. Kurulan sofralarda Başkan Aydın ile iftar yapan Osmangazililer, dostluk, dayanışma ve paylaşımın en güzel örneklerini sergiledi. Yardımlaşma ruhunun ön planda tutulduğu Ramazan ayında, ihtiyaç sahiplerine yönelik erzak yardımları ve destekler sağlanırken, çocuk ve yetişkinler için düzenlenen etkinliklerle Ramazan’ın coşkusu Osmangazi’nin her köşesinde hissedildi.

Osmangazililer Ramazan Sokağı’nda buluştu

Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının en güzel şekilde yaşanması için Osmangazi Meydanı, Demirtaş Meydanı ve Bağlarbaşı Meydanı’nda Ramazan Sokağı kurdu. Her akşam iftarın hemen ardından düzenlenen birbirinden farklı etkinlikler ve programlar ile Ramazan ayının maneviyatı ve güzellikleri en sergilendi. Eski Ramazan ayı dönemlerini esas alarak hazırlanan Ramazan Sokağı’nda, yetişkinlere hediyelik eşya ve yöresel ürünler gibi stantlar yer alırken; çocuklara yönelik ise Hacivat Karagöz orta oyunu, ilizyon gösterileri, konserler, jonglör gösterisi gibi etkinlikler düzenlendi. Daha ilk günden vatandaşların akın ettiği Ramazan Sokağı’nda çocuk gülücükleri manevi ortamla birleşirken, vatandaşlar uygulamadan dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Ramazan’ın güzelliğini vatandaşlarımız ile birlikte yaşadık”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının Osmangazi’de birlik ve beraberlik içerisinde yaşandığını ifade ederek, “Bizler bu mübarek ayda halkımızla düzenlediğimiz iftarlarda gönül sofralarında bir araya geldik. Bu anlamda Ramazan ayını dolu dolu geçirdik. Birçok bölgemizde iftar sofrası kurduk. Ramazan ayının güzelliğini halkımızla birlikte yaşamaktan dolayı çok mutlu olduk. Allah bu güzel günlerin tekrarını nasip etsin “dedi.