Osmangazi Belediyesi ilçenin köylerinde düzenlediği şenliklerle kırsal kesimdeki vatandaşlara unutamayacakları zamanlar yaşatmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi ilçesinin köylerinde yaşayan yurttaşların ayağına eğlenceyi götürmek için hayata geçirilen ‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesiyle çocuklara eğlenceyi, yurttaşlara ise sanat dolu bir gün geçirmesini sağlıyor.

‘Köyümüzde Şenlik Var’ projesinin bir yenisi Dürdane Mahallesi’nde gerçekleşti. Köy meydanına kurulan oyun alanlarında çocuklar ücretsiz olarak doyasıya eğlenirken yurttaşlar ise düzenlenen konser, yemek yarışması ve tavla turnuvasıyla keyifli anlar yaşadı. Şenlik alanında çocuklara pamuk şekeri, patlamış mısır, limonata ikramı yapıldı. Baloncuk patlatma etkinliğiyle çocuklar eğlenceleri anlan yaşadı. Köy meydanına kurulan sahnede en beğenilen türkülerini söylerken köy sakinleri ise sahneye çıkarak saatlerce eğlenerek coşkuya ortak oldu.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, meclis üyeleri ve Dürdane Mahallesi sakinlerinin katıldığı etkinlik, düzenlenen tavla turnuvası ve yemek yapma yarışmasında dereceye girenlere ödül verilmesiyle son buldu. Osmangazi Belediyesi’nin kurduğu oyun alanlarında eğlenen çocuklar ise “Bugüne kadar köyümüzde böyle bir etkinlik ilk kez düzenleniyor. Oyun alanlarının hepsinde oynayarak çok eğlendik. Bu şenliği köyümüzde düzenleyen Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ederiz” dedi. Dürdane Mahallesi sakinleri düzenlenen şenlikle eğlenceyi ayaklarına kadar getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.