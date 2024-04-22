İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Osmangazi Belediye Başkanı seçilen Erkan Aydın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aydın’a hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Hürriyet’e Danışmanı Çetin Sarıca eşlik etti.

Başkan Hürriyet, “Osmangazi’de güzel ve başarılı işler yapacağınıza olan inancımız tam. Çıktığınız bu yolda sizlere sonsuz başarılar diliyorum. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile yönetilecek olan tüm Osmangazililere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın, nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkür ederek, “Parlementoda birlikte görev yaptığımız değerli yol arkadaşım İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kentlerimiz arasında güzel işleri ortaklaştıracak, kalbe değer projeleri birlikte hayata geçireceğiz” dedi.