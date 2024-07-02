Osmangazi Belediyesi, kadınları kitap okumaya teşvik etmek ve kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer alarak sosyalleşmelerini sağlamak adına ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesini hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kadınlara kitap okuma alışkanlığı arttırmak ve bu aktiviteyi günlük ritüel haline getirmek adına çok önemli bir projeye imza attı. ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ adı altında hayata geçirilen proje kapsamında, ilçenin belirlenen bölgelerindeki 4-5 mahalle gruplandırılacak ve muhtarla işbirliği yapılarak kadınlara, kitaplar dağıtılacak. İki aylık periyotlar halinde dağıtılacak olan kitaplar, akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayacak nitelikte içeriğe sahip eserler arasından seçilecek. Proje kapsamında kadınların, kitabını okudukları yazar ile buluşturularak sohbet etmeleri ve kitaplarını yazara imzalatmaları da amaçlanıyor.

‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında ilk olarak, Tuluhan Tekelioğlu’nun kaleme aldığı ‘Yapa-bilirsin’ adlı eseri Osmangazili kadınlara dağıtılacak. Projenin başlangıç noktası olarak belirlenen Soğanlı, Alemdar, Gaziakdemir ve Sırameşeler mahallelerinde oturan kadınlar, 5 Temmuz Cuma günü saat 14.00’da Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek proje tanıtım toplantısı ile birlikte kitaplarını teslim alabilecek.

“KADIN OKURSA ÇOCUĞUNU DA OKUTUR”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “İlçemizde yaşayan kadınlarımızın kitaba erişimini kolaylaştırmak istiyoruz. Kadınlarımızın kitap okumanın tadına varmalarını, bunu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini amaçlıyoruz. Okuma, hayat boyu gelişen bir beceridir ve düzenli okuma bizi önemli oranda geliştirir. Okuma, yeni bilgilere ulaşmamızı sağlayan en önemli araçtır. Kadın okursa çocuğunu da okutur. Bu projemizle de hem kadınlarımıza hem de kadınlarımız aracılığıyla çocuklarımıza da kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.