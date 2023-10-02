Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geçtiğimiz yıl kardeş belediye oldukları Tacikistan’ın Dangara Belediyesi’ne iade-i ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - Khatlon bölgesinin en büyük şehri olan Dangara’nın tekstil sanayii ile öne çıktığını belirten Dündar, sanayi ve tekstil şehri Bursa ile benzer özellikleri bulunan kardeş belediye ile sosyal, kültürel ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi, Bursa’ya değer katan hizmetlerinin yanı sıra gönül coğrafyası ile de işbirliğini sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,Uluslararası Duşanbe Yatırım Forumu’na katılmak için gittiği Tacikistan’dageçtiğimiz yıl kardeş şehir protokolü imzalananDangara Belediyesi’ne iade-i ziyarette bulundu. Başkan Dündar, TacikistanKhatlon bölgesinin en büyük şehri ve en önemli sanayi kolu tekstil sektörü olan Dangara’da çeşitli temaslarda bulundu.

DANGARA’DA PAMUK HASADI

Dangara BelediyeBaşkanı IslomiddinRahmontarafından karşılanan Başkan Dündar, program kapsamında NORAKBarajı, HPP elektrik üretim tesisleri,DangaraSinsilu pamuk fabrikası, deri işleme fabrikalarını ziyaret ederken, Dangarapamuk tarlasında pamuk hasadını yerinde inceledi.

Dangara Serbest Ekonomik Bölgesi’nde yabancı yatırımcılarla toplantı gerçekleştiren Başkan Dündar,iki ülke arasındaki ticaret hacminde pamuk üretiminin önemine değindi. Tacikistan pazarında Türk tekstilinin kalite açısından çok üst seviyede olduğu ifade eden Dündar, bu nedenle Türk şirketlerinin bu ülkedeki rekabet avantajının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Dangara Belediye Başkanı IslomiddinRahmon da Dangara’nınKhatlon bölgesinin en gelişmiş şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, “Sanayimiz tekstil ağırlıklı ve Bursa’nın da tekstil konusunda gelişmiş bir sanayi altyapısına sahip olduğunu biliyoruz. Karşılıklı ticari ilişkilerimizi geliştirmek için, iş dünyasının yapacağı yatırımlara her türlü desteği vermeye hazırız. Özellikle, vizelerin de kaldırılması ile iki ülke arasındaki, sosyal, kültürel ve ticari anlamda ilişkilerin hızla gelişeceğine inanıyorum.” diye konuştu.

Dangara ziyareti sonrasında Baljivonkentine geçen Başkan Dündar, burada Belediye Başkanı BakhtiyorSafarzoda ile şehir müzesini ziyaret etti. Başkan Dündar, ardından Khovalingilçesinde Belediye Başkanı MirzozodaBurhon ile bir araya geldi.

Başkan Dündar, Tacikistan temasları kapsamında Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Uğur Acar ve TİKA Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal’a tarafından ağırlandı.