Osmangazi Belediyesi, üniversite adayı gençlerin tercih yapmalarına destek olmak adına Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği hizmeti vermeye başladı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen üniversite tercih desteğine, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan üniversite adaylarına destek olmak adına ilçenin üç farklı noktasında Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezleri oluşturdu. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Emek Yetenek Evi’nde kurulan tercih noktalarında, uzman eğitmenler tarafından gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre ücretsiz danışmanlık yapılıyor. Gençlere en doğru üniversiteyi ve bölümü seçebilmeleri konusunda katkı sağlayacak olan Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezleri, 25-29 Temmuz tarihlerinde saat 10.00 ile 19.00 arasında üniversite adaylarına hizmet verecek.

“GENÇLERİMİZİN EN DOĞRU TERCİHİ YAPMALARINA DESTEK OLUYORUZ”

Emek Yetenek Evi’nde oluşturulan Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezinde üniversite adaylarına danışmanlık desteği veren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Tolga Bahadır Şimşek, “Öğrencilerimizin en doğru tercihleri yapmalarını sağlamak adına üniversiteler ve bölümler hakkında en verimli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Öğrencilerimize ve velilerine, üniversitelerin artı ve eksi yönlerinin yanı sıra kampüs hayatı, seçecekleri bölümlerdeki iş imkanları, günümüzün gözde meslekleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Geleceklerini belirleyecek bir tercih yaparken gençlerimize böyle önemli bir hizmeti sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve tüm emeği geçenlere şahsım ve üniversite adaylarımız adına teşekkür ediyorum. Çok sayıda gencimize ve velilerine ulaşarak tercih konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapacağız” dedi.

Üniversite adaylarına tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmeti veren Rehberlik Öğretmeni Seda Demir de, “Öğrencilerimize hem üniversite hayatını tanıtmak, hem de kendi ilgi alanları doğrultusunda en doğru tercihleri yapmalarını sağlamak adına destek veriyoruz. Gençlerimizi ve velilerini, en doğru tercihi yapmalarına destek olabilmek adına Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezlerine bekliyoruz” bekliyoruz” diye konuştu.

Emek Yetenek Evi’nde oluşturulan Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği merkezine gelerek danışmanlık hizmeti alan üniversite adayı Ceren Özer, “Milli Piyango Anadolu Lisesi mezunuyum. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şuan tercih heyecanı yaşıyorum. Hangi üniversiteye ve bölüme gideceğim konusunda bir kararsızlık yaşadım. Buradaki hocalarımız sayesinde kafamdaki belirsizlikler ortadan kalktı. Bizlere bu hizmeti sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum” dedi.