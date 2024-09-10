Osmangazi Belediyespor Kulübü, atletizmde sezonun en prestijli organizasyonlarından olan Turkcell Süper Lig’de gösterdiği başarılı performans ile erkeklerde üçüncü oldu.BURSA (İGFA) - Atletizmin yurt içindeki en üst düzey yarışması olan Turkcell Süper Lig’de 2024 şampiyonları, İzmir Atatürk Stadyumu’ndaki final etabıyla belli oldu. Kadınlar ve erkeklerde 8’er kulübün bulunduğu organizasyonda, Türkiye’yi Paris Olimpiyatları’nda temsil eden atletler de yer aldı. İzmir Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen ve iki gün süren yarışlar sonunda 187 puan elde eden Osmangazi Belediyespor Kulübü, 291,5 puanlı ENKA Spor Kulübü ve 288 puan toplayan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ardından erkeklerde üçüncü oldu.

Turkcell Süper Lig finalini kadınlarda son ikinci sırada tamamlayan Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ve Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü ile erkeklerde yine son iki sırada kalan Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü bir alt lige düştü. Yarışmalar, Türkiye’de atletizmin en üst düzeyde temsil edildiği bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.