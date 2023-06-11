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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı başarıyla temsil eden sporcu ile antrenörünü yürekten kutladı.

Rakipleri karşısına çift erkekler kategorisinde çıkan genç yıldız, sergilediği üstün performans ile şampiyonluk kürsüsüne oturdu.

Bursa'da Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcularından Veysel Taşdemir, Ankara’da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası’na damga vurdu. BURSA (İGFA) - Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

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