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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başarılı sporcu ve antrenörlerini tebrik etti.

Osmangazi Belediyesporlu judocu Zeynep Öztürk’ün de yer aldığı Judo Ümit Milli Takımı, Bulgaristan’da düzenlenen Ümit Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası’nı ikinci tamamladı. BURSA (İGFA) - Bulgaristan’da düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası tamamlandı. Başkent Sofya’da 17 ülkeden 302 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye’yi 21 ümit milli judocu temsil etti. Osmangazi Belediyesporlu judocu Zeynep Öztürk’ün de yer aldığı Judo Ümit Milli Takımı, finalde Fransa’yla karşılaştı. Mücadeleyi 4-3 kaybeden Judo Ümit Milli Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

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