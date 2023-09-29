Bursa'da Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları katıldıkları turnuvada 12 adet madalya kazandı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyespor Judo Takımı, Osmangazi Dikkaldırım Spor Salonu’nda düzenlenen iller arası minikler judo turnuvasında 12 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Düzenlenen iller arası turnuvada 40 kiloda İlayda Saçan, 46 kiloda Yiğit Yakup Polat ve 57 kiloda Ebrar Küçük birincilik madalyası, 26 kiloda Tugay Öz, 28 kiloda Hümeyra Topal ve 32 kiloda Melek Saraç, ikincilik madalyası kazanırken, 42 kiloda Yavuz Taha Aydemir, 44 kiloda Ecrin Şentürk ve Aysima Gül Avşar, 48 kiloda Merve Nisa Yılmaz ve Bilor İbrahim, 52 kiloda ise Elif Orhan, 3’üncülük madalyası kazandı.

Kazanılan madalyaların ardından başarılı sporcuları Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tebrik etti.