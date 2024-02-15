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Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası’na katılan Osmangazi Belediyesporsporcuları Bursa’ya iki madalya iki döndü.BURSA (İGFA) - Gebze ilçesinde 8-11 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve 19 şehirden 536 sporcunun katıldığı Türkiye Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası Yarışlarına 42 sporcuyla katılan Osmangazi Belediyespor Takımı Türkiye 2 ve 5’inciliği kazanarak büyük başarı elde etti.

Osmangazi Belediyespor Takımı Sporcusu Berat Kerem Tanrıver, 7500 metre serbest yarışı 1 saat 59 dakika 38 saniyede yüzerek Türkiye 2’incisi olarak gümüş madalya kazandı. Bir diğer sporcu Sahra Çelikökü, serbest yarışta 2000 metreyi 26 dakika 50 saniyede yüzerek Türkiye 5’incisi olarak bronz madalya kazandı.

Osmangazi Belediyesi’nin sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’ya gümüş ve broz madalyalarla dönen sporcularımızı tebrik ediyorum. Yaptığımız üst düzey spor tesislerimizle şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu başarıların devamı gelecektir. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu