Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki garaj mahallelerinde yıllardır süregelen otopark sorunu, çevre sakinlerin hayatını zorlaştırmaya devam ediyor.Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Garaj mahallelerinde kronikleşen otopark sorunu, hem araç sahiplerini hem de yayaları zora sokuyor. Yetersiz park alanları ve kontrolsüz araç parkları, bölge halkının tepkisini çekiyor.

Bursa'nın en yoğun ilçelerinden biri olan Osmangazi’de, özellikle garaj mahallelerinde yaşanan otopark sorunu çözümsüz kalmaya devam ediyor. Dar sokaklar ve yetersiz park alanları, araç sahiplerini zor durumda bırakırken, yayalar da yol üzerinde park edilen araçlardan dolayı yürürken sıkıntı yaşıyor.

Düzensiz park zaman zaman kazalara sebebiyet verirken sürücüler, her gün önemli bir vakitlerinin park yeri aramakla geçtiğini belirtiyor.