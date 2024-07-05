Osmangazi Belediyesi tarafından kadınları kitap okumaya teşvik etmek adına hayata geçirilen ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında Tuluhan Tekelioğlu’nun kaleme aldığı ‘Yapa-bilirsin’ adlı kitap, Osmangazili kadınlara dağıtıldı.BURSA (İGFA) - İlçedeki kadınlara kitap okuma alışkanlığı arttırmak ve bu aktiviteyi günlük ritüel haline getirmek isteyen Osmangazi Belediyesi, bu hedef doğrultusunda çok önemli bir projeyi hayata geçirdi. ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ adlı proje kapsamında akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayacak nitelikte içeriğe sahip kitaplar, muhtarlar işbirliğinde belirlenen mahallelerdeki kadınlara ücretsiz olarak dağıtılacak. İki aylık periyotlar halinde dağıtılacak olan kitapları okuyan kadınlar, daha sonra düzenlenecek etkinlik ile kitabını okudukları yazarlar ile buluşturulacak. Yazarlar ile sohbet etme imkanı bulacak olan Osmangazili kadınlar, kitaplarını da imzalatabilecek.

‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi kapsamında ilk olarak, Tuluhan Tekelioğlu’nun kaleme aldığı ‘Yapa-bilirsin’ adlı kitap, Osmangazili kadınlara dağıtıldı. Projenin başlangıç noktası olarak belirlenen Soğanlı, Alemdar, Gaziakdemir ve Sırameşeler mahallelerinde oturan kadınlar, Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen proje tanıtım toplantısının ardından kitaplarını teslim adlı. 9 kadının, başarı hikayesinin anlatıldığı kitabı ellerine alır almaz okumaya başlayan kadınlar, kendileri için özel olarak hazırlanan bu güzel proje için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

“KADININ OKUMASI TOPLUMSAL İLERLEMEMİZİ SAĞLAR”

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, ‘Kadın Yazarıyla Buluşuyor’ projesi ile kitap okumayı, Osmangazili kadınların günlük aktivitelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Kitap okuma alışkanlığı zor kazanılsa da kitap okumaya alışmak tüm hayatı değiştirebiliyor. Okuyan kadın özgürleşir, aydınlanır ve özgüvenli olur. Kadının okuyarak güçlenmesi ve kendisine dayatılan zincirleri kırması, toplumsal olarak ilerlememizi de sağlar” dedi.