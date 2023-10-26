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Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy’a ödül, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım tarafından takdim edildi.

Büyükakın: Hayali olmayanın geleceği de olmaz

Büyükakın: Hayali olmayanın geleceği de olmaz

OSMANİYE (İGFA) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce Ankara’da “Uzlaştırma Sempozyumu ve Ödül Töreni” düzenlendi. Bu kapsamda, Osmaniye Adliyesi, Basit suçlarda tarafların mahkeme önüne çıkmadan uzlaştırılmasında gösterdiği başarıdan dolayı ödüle layık görüldü.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kağan Arısoy’a, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım tarafından uzlaştırma ödülü takdim edildi.

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