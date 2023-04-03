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Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 3 şüpheli mahkemeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece çeşitli suçlardan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Mart - 03 Nisan tarihleri arasında şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 94 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda ise 2 adet av tüfeği, 1’er adet tabanca, motosiklet, bisiklet, su sebili, çalıntı demir kapı ele geçirildi.

Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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