Osmaniye’de hakkında verilmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakaladı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında hapis cezası bulunan firari şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü L.D., yapılan fiziki takip sonucu yakalandı.

Yardıma giderken yardıma muhtaç oldu

Yardıma giderken yardıma muhtaç oldu

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