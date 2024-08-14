Osmaniye’de sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla, Osmaniye Rotary Kulübü ve Düziçi Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan "Onlar Bize Emanet" projesi hayata geçiyor.OSMANİYE (İGFA) - Osmaniye’de sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla, Osmaniye Rotary Kulübü ve Düziçi Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan "Onlar Bize Emanet" projesi hayata geçiyor. Ankara Beysukent Rotary Kulübü’nün de desteklediği bu proje, sokak hayvanları için barınak ve kısırlaştırma ile sahiplendirme merkezi ameliyathanesi kurulmasını amaçlıyor.

Osmaniye Rotary Kulübü Başkanı Ramazan Yabaş, proje kapsamında yapılacak çalışmaları şu sözlerle anlattı: "Sokak hayvanları, toplumumuzun sessiz üyeleridir ve onların sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bu projeyle hayvanların sağlık hizmetlerine erişimini artırmayı ve onların sahiplendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba, projeye olan desteklerini dile getirerek, "Belediye olarak sokak hayvanlarına yönelik her türlü projeyi destekliyoruz. Bu proje, hayvanların korunması ve refahı için büyük bir adım olacaktır. Toplum olarak bu projeye sahip çıkmalıyız," dedi.

HAYVANSEVERLERE ÇAĞRI

Osmaniye Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Selim Bal, projenin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin önemini vurguladı: "Türkiye genelindeki hayvanseverlerin yardımlarına ihtiyacımız var. Malzemeleri adresimize göndererek projeye katkı sağlayabilirsiniz."