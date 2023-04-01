İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye’de daha önce ziyaret ettiği kooperatiflerin temsilcileriyle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Büyükşehir’in desteği ile yeniden ayağa kalkan ve üretime başlayan kooperatiflere ve üyelerine seslenen Başkan Soyer, “Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gücümüz yettiğince sizin yanınızda olacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in deprem bölgesindeki incelemeleri sürüyor. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ardından genel koordinasyonunu İzmir'in üstlendiği Osmaniye'ye giden Başkan Tunç Soyer, Osmaniye Afet Koordinasyon Birimi'ni ziyaret etti. Birim sorumlusu Yusuf İşbitirici'den çalışmalar hakkında bilgi alan ve bölgede çalışan belediye personeline teşekkür eden Başkan Soyer, “Kimin başı sıkışsa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapısını çalıyor. Öyle bir tablo var ortada. Çok gurur duyuyoruz. Bambaşka bir iklim yaratıldı sayenizde. Çok kıymetli bir şey” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Gökçayır Tarımsal Kooperatifi’ni ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Depremde hasar gören halı dokuma tezgahı ve değirmenin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işler hale getirilmesi ile birlikte kooperatif yeniden ayağa kalktı. Kadınların halı dokumaya tekrar başlamasının büyük mutluluk verdiğini belirten Başkan Soyer, “Siz yeter ki üretin. Sizden halı ve çanta alacağız” dedi. Kooperatifte yerel halkın da desteği ile kaybolmak üzere olan halı motifleri çerçevelenerek duvarlara asıldı, kadınlar da halı dokumaya başladı. Ayrıca Yaşar Kemal Tohum Merkezi açıldı. Eğitim çalışmaların ardından burada da üretimin başlayacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fıstık yağının elde edilmesi ve ezme yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından makine ve paketleme desteği verilen Yarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti. Tesisi gezen Başkan Soyer, “Burada üretim durmuştu. Ama hayat devam ediyor. Üreticilerimizin hayatlarını sürdürecek, üretime tekrar dönmelerine imkan verecek çareler üretmek lazım. Onun için buradayız. Yarbaşı Belediye Başkanımızla beraber tarımsal üretimi nasıl daha fazla destekleriz, tarımsal üretimi zenginleştiririz onun arayışı içindeyiz. Buranın çok kıymetli bir ürünü var. Yer fıstığı… Belki de Türkiye'deki toplam üretim kapasitesinin önemli bir bölümü bu bölgeden çıkıyor. Bizim fıstığın katma değerini büyütecek, ezmesi, yağı, cipsi gibi ürünlerle &cced il;eşitliliği sağlamamız ve pazar ağını geliştirmemiz gerekiyor. Profesyonel destekler alacağız, marka tasarımından, ambalaj tasarımına kadar. Biz eğer tarımsal üretime destek olmazsak, bunun önünü açmaz, tarımsal üretimi güçlendirecek çalışmalar yapmazsak sadece burası değil Türkiye'nin batısı da kaybedecek. Burada üretimin durması demek, topyekûn yoksullaşmamız demek. Topyekûn kaybetmemiz gerek. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gücümüz yettiğince destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, Başkan Soyer'e destekleri için teşekkür etti. Başkan Soyer de, “Bizi kardeşiniz gibi bağrınıza basıyorsunuz. Bizim için de siz artık kardeşsiniz. Büyük felaketin yaraları kolay kolay sarılmayacak zamana ihtiyaç var. Zaman boyunca da hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kardeşlik kalıcı bir şeydir. Biz sizi kalıcı kardeşimiz olarak görüyoruz. Sizin yüzünüz gülene, siz normal hayata dönene kadar gücümüz yettiğince yanınızda olacağız” dedi.

Başkan Soyer, depremin ardından dünyaya gelen Bahar bebeği de ziyaret etti. Başkan Soyer, bebeklerine doğum sırasında anneye sürekli destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi doktoru Bahar Tek’in adını veren Halaç ailesini de her zaman yanında olacaklarını dile getirdi.