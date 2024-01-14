Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmaniye’nin milli mücadele zaferinin 102. yılında, Osmaniyeli gazeteciler, Ankara’da görev yapan bürokrat, akademisyen ve siyasetçiler Anıtkabir’i ziyaret etti.İbrahim EMÜL / OSMANİYE (İGFA) - Osmaniyeli Bürokrat ve Akademisyenler Platformu (OBADER), Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odası (OTSO) ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin (OGC) birlikte düzenlediği programlarla Başkent Ankara’da coşkuyla kutlandı.

Anıtkabir’de başlayan etkinliklere, OBADER, OTSO ve OGC üyelerinin yanı sıra Ankara’daki çok sayıda bürokrat ve akademisyen Osmaniyeli katıldı.

102. yıl etkinlikleri kapsamında öncelikle Anıtkabir’de çelenk bırakma töreni düzenlendi. Aslanlı Yolda toplanan Osmaniyeli gazeteciler, akademisyen ve bürokratlar Ata’nın huzuruna çıktı.

Heyet adına Anıtkabir Özel Defterini imzalayan OGC Başkanı İsrafil Avcı, Ata’ya şükranlarını sundu. Başkan Avcı, Anıtkabir Özel Defterine şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk; Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılında, ilk günkü heyecan, gurur ve minnet duygularımla huzurunuzdayız. Bağımsızlığa olan düşkünlüğün, zafere olan inancın ve millete olan güvenin ile kurduğun bu güzel Cumhuriyetin yılmaz ve vazgeçilmez bekçileriyiz. Seninde söylediğin gibi, bizimde naciz vücudumuz bir gün toprak olacaktır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti sonuna kadar yaşayacaktır. Bunu gerçekleştirmek için ilkelerinle, fikirlerinle ve bize miras bıraktığın değerlerinle yürümeye devam edeceğimize ant içiyoruz. Huzurlu uyu, sana ve bu vatan için can veren, kan döken şehitlerimize minnettarız”

Daha sonra Gazi Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen yemekte, Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit düşen 9 asker de rahmetle anıldı. Programın devamında Türk Tarih Kurumu Eski Başkan Yardımcısı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Kırpık, Osmaniye ve Çukurova’nın kurtuluş sürecini anlattı.

Etkinlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, OGC Başkanı İsrafil Avcı’ya, OBADER Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Poyrazoğlu tarafından çiçek, Osmaniyeli bürokrat ve akademisyenlere de plaket takdimi yapıldı.