Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde açılan Resim Kursu’nda eğitim alan kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları açtıkları OSMEK Yıl Sonu Resim Sergisi ile Osmangazililerin beğenisine sundu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak düzenlenen Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde açılan Resim Kursu’nun 2023-2024 dönemi sona erdi. OSMEK Elmasbahçeler Kurs Merkezi’nde düzenlenen resim kursuna katılan 17 kursiyer, yıl boyunca aldıkları eğitim doğrultusunda hazırladıkları eserleri, OSMEK Yıl Sonu Resim Sergisi ile vatandaşların beğenisine sundu. Ördekli Kültür Merkezi’nde açılan sergide yer alan 95 eser, ziyaretçilerin beğenisini topladı. Gerçekleştirilen sergi açılışına, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Özge Kaya, OSMEK eğitmenleri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

Resim kursu kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri, protokolün üyelerinin yaptığı kurdele kesiminin ardından Osmangazi halkının beğenisine sunuldu. Açılış sonrasında protokol üyeleri hep birlikte eserleri inceledi. Hepsi birbirinden güzel 95 eser, sanatseverlerden tam not aldı.