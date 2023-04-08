Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), ilk Aftermarket Zirvesi’ne hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - 5 Mayıs’ta İstanbul’da “Türkiye'nin ilk ve tek aftermarket zirvesi” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte üretici, tedarikçi, distribütör ve bağımsız servislerin yanı sıra küresel paydaşlar ile sektörün öncü isimleri de yerini alacak.

7 farklı oturum üzerinden gerçekleştirilecek zirvede, Avrupa’nın en büyük yedek parça dağıtıcısı INTERCARS’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticari Direktörü Tomasz Białach’ın katılacağı bölümün yanı sıra, DEIK Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young, Mega Trendler: Aftermarket, Yeni Teknolojiler ve Potansiyel Çözümler isimli özel bir sunum gerçekleştirecek. AYD Automotive Industry, Automechanika, Dinamik, Üçel, Mahle, Mann + Hummel, Zenith Bilgi Teknolojileri, NTT Data, İbraş, Schaeffler ve Barış Ambalaj’ın sponsorluğunda gerçekleştirilecek zirvenin öğleden sonraki seansında ise TAV Havalimanları YK Başkan Vekili ve TAV İnşaat YK Başkanı M. Sani Şener, Toplumsal Başarı Hikayesi’ni anlatacak.