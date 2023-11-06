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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak. 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 16 Ağustos'ta, 8 Aralık'ta düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 21 Aralık'ta ilan edilecek.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 23 Ağustos'ta duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 8 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024'te alınacak, sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

ÖSYM Başkanlığı, 2024 Sınav Takvimi'ni resmi internet sitesi "osym.gov.tr" adresinden açıkladı. ANKARA (İGFA) - ÖSYM'nin açıkladığı "2024 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2024Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) 8-9 Haziran'da yapılacak.

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