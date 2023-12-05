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ÖSYM, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - 19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 10.15 itibariyle 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceği, soruların adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülendiği kaydedildi.