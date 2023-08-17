ÖSYM, sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru sonuçlarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, ÖSYM'de boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddenin (c) fıkrası gereğince Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona 03.05.2023 ile 17.05.2023 tarihleri arasında başvuruları alınan 15 sözleşmeli personel alımı için başvuruların değerlendirilmesi tamamlandığı kaydedildi.

Adayların sonuçlara https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden erişebildiği belirtilirken, adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananların, https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ozgecmis.docx adresindeki özgeçmiş formunu doldurarak e-Devlet üzerinden barkodlu olarak alınmış mezuniyet belgesini, 31.08.2023 tarihine kadar [email protected] e-posta adresine ulaştırmaları gerektiği bildirildi.