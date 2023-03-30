ÖSYM, deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı alındı.ANKARA (İGFA) - Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın afet bölgesinde eğitim öğretie başlaması ve yapılan detaylı incelemeler kapsamında YKS uygulaması yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.