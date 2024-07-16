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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, paylaşımında, "Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yapılacak YKS tercihleri sürecinde adaylara uzman desteği almayı tavsiye ederken, tercihlerde dikkatli olmalarını istedi. ANKARA (İGFA) - 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması sonrasında ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercihlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurarak paylaşımda bulundu.

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