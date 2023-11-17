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İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi’nde şeffaf bir kabul süreci oluşturmak amacıyla kurulan Otizm Spor ve Yaşam Evi Kabul Komisyonu, değerlendirme toplantılarına devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Otizm Spor ve Yaşam Evi’ne başvuruda bulunan özel gereksinimli bireylerin, uyum ve uygulama becerilerinin değerlendirilmesi, gelişimlerinin multidisipliner bir bakış açısıyla incelenmesi ve şeffaf bir kabul süreci oluşturmak amacıyla Otizm Spor ve Yaşam Evi Kabul Komisyonu kuruldu. Kurulan kabul komisyonu Otizm Spor ve Yaşam Evi’ ne kabulü uygun bulunan bireyleri belirlemek ve bireylerin gelişimini gözlemlemek amacıyla Otizm Spor ve Yaşam Evi’nin otizm tanılı birey üzerindeki sosyal, fiziksel ve ruhsal etkilerini değerlendiriyor.

Kabul Komisyonunda Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimleri, Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi uzman hekimi ve Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği üyeleri yer alıyor. Otizm Spor ve Yaşam Merkezi, uzman kadrosu ve kabul komisyon üyeleri ile şeffaf ve titizlikle başvuru sürecini yürütüp, faydalanan Otizm tanılı bireylerin gelişimini değerlendirip hizmet vermeye devam edecek.