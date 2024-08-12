Bursa’da oto yıkama fiyatlarına yapılan zamlar, otomobil kullanıcılarının korkulu rüyası oldu. Araçların fahiş fiyatlarla yıkanması vatandaşın tepkisini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın özellikle gelişmiş semtlerinde bulunan oto yıkamacıların çok yüksek fiyatlarla araç yıkamaları sürücülerin tepkisini çekmeyi sürdürüyor.

Bursa’nın özellikle Nilüfer ilçesinde bulunan oto yıkamacılarda iç-dış yıkama fiyatları 400 liradan başlayıp bin liranın üzerine çıkabiliyor.

Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde ortalama 300 lira bandında olan fiyatlar, Kestel ve Gürsu ilçelerinde 200 liraya kadar düşebiliyor.

Alışveriş merkezlerinde bulunan oto yıkamacılarda ise ücret tarifeleri iç-dış yıkamada 700 liradan başlıyor.

Fiyatları yüksek bulan araç sahipleri yüksek fiyatlara isyan ederken, araçlarını artık oto yıkmacılara götürmek yerine benzinlik ve benzeri alanlarda daha uygun ücretler ödeyerek kendileri yıkamayı tercih ettiklerini kaydediyor.

Vatandaşlar, fiyatların bu aralıkta devam etmesi durumunda çok sayıda oto yıkamacının kepenk indirmek zorunda kalabileceğini ifade ediyor.