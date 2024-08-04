Tek başına seyahat etmek isteyen gezginlerin sayısı her geçen gün artıyor. İş ve eğitim gibi amaçlarla tek başına yola çıkanların sayısı da artış gösteriyor.İSTANBUL (İGFA) - Turizm, iş ya da eğitim amaçlı yapılan seyahatlerin sayısı geçtiğimiz yılda büyük artış göstermişti. Benzer bir artış 2024 yılında da devam ediyor. Günümüzde bir trend haline gelen tek başına yola çıkmak ve yalnız seyahat etmek, önümüzdeki yıllarda da yükselişte olmaya devam edeceğe benziyor.

ENUYGUN’un yılın ilk ayından bugüne kadar olan uçak, otel ve otobüs bileti verileri incelendiğinde, tek kişilik seyahatlerde artış net olarak gözlendi. Verilere göre her 8 uçak bileti sepetinden biri; otobüs bileti satışlarının da yüzde 88’i tek kişilik.

Tek kişilik seyahatlerin insanlar için önemli bir özgürlük alanı olduğunu belirten ENUYGUN Ticaret Direktörü Orkun Özkan, “Seyahat severler, tek başına seyahatlerde tüm kararları özgürce verebildikleri ve deneyimlerini kendi isteklerine göre şekillendirebildikleri için son yıllarda bu trendde büyük bir artış görülüyor. İş ve eğitim amaçlı yola çıkan seyahat severlerin de çoğunlukla tek kişi olması, bu yükselişte önemli bir faktör. Dünya genelinde yalnız seyahat etmek her geçen yıl artarak devam ederken, benzer bir durum ülkemizde de yaşanıyor. Ülkemiz tek kişilik seyahate uygun birçok rotaya sahip. Yaz tatili, tarih, doğa, kültür, gastronomi gibi birçok alanda çoğunlukla hepsini bir arada sunan şehirlerimiz var. Yeni yerler keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak isteyenlere çok geniş ve zengin seçenekler sunuyor. Özgürlüğüne düşkün seyahat severlerin sayısı arttıkça, tek başına seyahat etmenin de artarak devam edeceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

TEK BAŞINA YOLA ÇIKACAKLAR İÇİN EN İYİ YERLER

Özkan, tek başına seyahat edeceklere deniz ve doğa tatilini bir arada sunan Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’u, deniz tatili yapmak isteyenlere sakinliğiyle öne çıkan Kabak Koyu’nu, tarihi ve doğal atmosferiyle Cunda Adası’nı ve gastronomi keşifleriyle Urla’yı öneriyor.