Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Sosyal Yaşam Merkezi’nde bulunan MERCEK’in ‘Toplu Taşıma Otobüsü Şoförü Eğitimi’ kursundan mezun olan 24 kişi, Büyükşehir Belediyesi’nde toplu taşıma şoförü olarak işe başladı. Aldıkları eğitimle yetkinleşen yeni şoförler, direksiyon başına geçti.MERSİN (İGFA) - Yeni araçlarla toplu taşıma filosunu genişleten ve gençleştiren Büyükşehir Belediyesi, şoför alımlarını da titizlikle yürütüyor. Eğitimli ve yetkin şoförlerle vatandaşlara hizmet verme hedefini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı MERCEK’te eğitim verdiği yeni şoförlerle, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamayı sürdürecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi, Ulaşım Dairesi ve Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kursa 29 kişi katılmıştı. Kursta; teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamalı eğitim verildi. 2 ay süren kursta teorik derslerin ardından, sahada otobüs sürerek uygulamalı eğitim alan 24 kişi, sınavları başarıyla geçip yetkinliğini kanıtlayınca göreve başladı.

Maya: “29 kursiyerden 24’ü Büyükşehir’de işbaşı yaptı”

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursiyerlerden çoğunun başarılı bir şekilde eğitimini tamamlayarak Büyükşehir Belediyesi’nde işe başladığını belirterek, “Kursiyerlerimizin trafiğe çıkmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Onları trafikte gördüğümüz ve hep olumlu dönüşler aldığımız için de haklı bir gurur yaşıyoruz” dedi.

Bezek: “Özgüvenli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar”

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde 13 yıldır şoför ve eğitmen olarak görev yapan Nurdan Bezek, MERCEK kursiyerlerine uygulamalı eğitimler verdi. Adayları en temelden başlayarak eğittiklerini ifade eden Bezek, “Biz sıfırdan başlamayı tercih ettik. MERCEK’in açılmasındaki amaç da buydu zaten. İyi birer şoför yetiştirmeye çalıştık. Saha eğitimlerimiz oldu. İşe alımlardan sonraki eğitimleri daha çok artırdık. Şoför adaylarını trafiğe çıkartmadan önce; parkur kurarak en zor caddelerden geçme kurallarını, kavşaklarda neler yapmaları ve yolculara nasıl davranmaları gerektiğini öğrettik” diye konuştu.

Trafiğe çıkmadan önce verilen eğitimlerin, kursiyerlere özgüven kazandırdığını sözlerine ekleyen Bezek, “Burada eğitim alırlarken çok heyecanlılardı. Sonuçta kendilerinin birer vizyon olduklarının ve belediyeyi temsil ettiklerinin farkındalardı. Şu anda özgüvenli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Benim için başarılı bir eğitim ve deneyim oldu”

Daha önce Mersin’de taksi şoförlüğü yapan ve MERCEK’te eğitim alan Okan Akkaşoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförü olarak göreve başladı. Teorik ve pratik eğitimler aldığını söyleyen Akkaşoğlu, “Tam 45 gündür hatlarda çalışıyorum. İşinizi yaptığınız sürece kolay gidiyor, zor bir yanı yok. Güler yüzlü ve vatandaşlara uygun hizmet vermenin, işimi daha da kolaylaştırdığını düşünüyorum” dedi. MERCEK’te aldığı eğitimlerin kendisine katkısının çok olduğunu söyleyen Akkaşoğlu, “Benim için başarılı bir eğitim ve deneyim oldu. Onun katkılarının meyvesini şu an yiyorum. Başta Vahap Başkanımız olmak üzere, daire başkanlarının, şube müdürlerimizin, eğitmenlerimizin yardım ve katkılarıyla buralara kadar gelebildik. Bize çok büyük etkisi oldu. Bu durumdan memnunuz” diye konuştu.

“Halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlıyorum”

MERCEK’te eğitim alan ve şoförlüğe başlayan Taygun Yüksek, süreci anlatarak, “Ocak ayında MERCEK bünyesinde açılan kursa katılarak teorik ve uygulamalı eğitimler aldık. Emeklerimiz boşa çıkmadı. Gerçekten bize bir iş kapısı doğdu. Eğitimimizi aldık, sonra da belediye bünyesinde şoför olarak çalışıyoruz. Başkanımıza ve belediyemize layık olup, halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Evimi geçindirecek bir iş sahibi oldum, çok mutluyum”

Daha önce ev hanımı olan Nurbanu Yıldız, Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu imkan sayesinde iş sahibi oldu. Kursun ardından şoförlüğe başlayan Yıldız, teorik ve uygulamalı saha eğitimleri aldıklarını ifade ederek, “İki aylık eğitimlerden sonra, MERCEK’ten mezun oldum. Burada birebir araçlarla saha eğitimleri de aldık. Araçlarımızın teknik bakımları, özellikle sefer esnasında herhangi bir sorun karşısında ne yapmamız gerektiği, yolcuya hissettirmeden seferi nasıl düzgün bir şekilde tamamlamamız gerektiği öğretildi. Çok da başarılı olduk. Şu anda aracımla ve yolcularla birlikte, seferlerimi sorunsuz bir şekilde tamamlıyorum” diye konuştu.

Bu iş sayesinde çocuklarının ve evinin masraflarına katkı sunduğunu söyleyen Yıldız, “Haziran ayı gibi görevime başladım. Çok mutluyum, evimi geçindiriyorum. Otobüslerimizin son sistem olması da bizim için avantaj. Yolcularımızı, özel birey vatandaşlarımızı daha güvenli, daha sağlıklı, daha konforlu bir şekilde götürebiliyoruz. Çok gururlu ve mutluyum” ifadelerine yer verdi.